Chima Moneke veut marquer le coup aux Kings

« Passer de me faire couper en deuxième division française après trois matchs dans mon année rookie en gagnant 2 200 euros par mois à signer un contrat en NBA quatre ans plus tard… C’est fou ». Au moment de poster ce tweet il y a trois semaines, Chima Moneke (26 ans, 1m98) mesurait le chemin parcouru.

Avec la satisfaction d’avoir accompli quelque chose d’extraordinaire en signant aux Kings au regard de son parcours, avec notamment deux ans en Pro B (Rouen, Denain, Quimper) une saison en Betclic Elite (Orléans) pour finir par une grosse saison à Manresa, en Espagne en 2021/22. Et la détermination générée par ce nouveau défi immense.

« Pour être honnête, je n’ai toujours pas l’impression que c’est réel. C’est incroyable, tout est juste fou. La vie est différente maintenant, mais j’ai juste hâte de mettre un maillot et de partir de là ».

Mike Brown, le « game changer »

Dans un entretien à SportingNews, le poste 4 qui se démarque par son énergie débordante, sa verticalité et son agressivité des deux côtés du parquet, est notamment revenu sur le principal élément qui a fait basculer son destin, la signature de Mike Brown en tant que coach principal des Kings.

Mike Brown a en effet côtoyé Chima Moneke en sélection nigériane, et même s’il ne l’a pas retenu pour les Jeux Olympiques de Tokyo, il a été le premier à l’appeler dans l’optique de cette nouvelle aventure en Californie.

« Dans le cas de Sacramento, je me suis réveillé avec un appel manqué de Mike Brown le jour de ma finale de Basketball Champions League (le 8 mai). Il m’a dit qu’officieusement, il allait être le prochain entraîneur principal des Kings et quand il a su qu’il allait obtenir ce poste, j’étais le premier nom auquel il a pensé ».

Le plus dur se présente maintenant devant lui. Pour tenir la route, l’ailier fort s’inflige donc de lourdes séances de travail afin d’être prêt pour le camp d’entraînement.

« Six jours de travail par semaine, deux séances d’entraînement par jour, du lundi au vendredi, qu’il s’agisse de hot yoga et tir, tir et musculation ou tir et ensuite travail technique. C’est beaucoup de boulot, pour progresser et se sentir à l’aise. Quand j’arriverai au camp d’entraînement, je serai à l’aise et je serai prêt à y aller. Je sais que le basket de la NBA est différent. Donc je dois m’assurer que j’utilise bien ces deux mois afin d’être prêt ».

Un « chien » prêt à arracher sa place

Son profil de poste 4 plutôt petit, pas vraiment shooteur extérieur, intrigue forcément. Mais Mike Brown doit le penser capable de pouvoir compenser en jouant sur ses qualités, par son activité débordante, sa dimension athlétique et son sens du jeu. Pour se faire une place dans la rotation, il va falloir se battre car son contrat n’est que très partiellement garanti (250 000 dollars). Ça tombe bien, Chima Moneke est prêt.

« Ça va prendre du temps et ça dépendra de la façon dont je jouerai au camp d’entraînement et de la facilité avec laquelle je pourrai m’acclimater à l’équipe, à la culture et à mon rôle. Mais rien n’est donné. Tout ce que j’obtiendrai cette saison, ce sera parce que je l’aurai mérité et je suis impatient de le faire », a-t-il poursuivi. « Je suis un ‘energizer’, un chien, quelqu’un de dur, avec qui c’est aussi fun de jouer. Quelqu’un de fun à regarder, qui rend ses coéquipiers meilleurs et sait faire des sacrifices ».

Comme il l’a prouvé en confirmant cette saison à Manresa, en championnat espagnol et en BCL, Chima Moneke n’a pas froid aux yeux. Il connaît aussi son rôle et ses points forts mieux que quiconque, et glisse une autre qualité qui peut faire de lui un élément utile à l’équipe.

« Je suis enthousiaste parce que je suis un gars qui n’a pas besoin du ballon pour avoir un impact sur le jeu. Nous avons deux All-Stars de grande envergure (De’Aaron Fox et Domantas Sabonis) qui peuvent dominer le jeu et impliquer leurs coéquipiers. C’est facile pour moi de jouer mon rôle et de me sacrifier ».