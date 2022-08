Portée par « le joueur le plus dominant au monde », la Grèce voit grand à l’Euro

Bref meneur des Grizzlies entre 2013 et 2015, après des passages réussis au Panathinaikos (2009-12) puis au Lokomotiv Kuban (2012-13), Nick Calathes s’est depuis imposé —ou plutôt réimposé— comme l’un des « combo guards » les plus fiables d’Europe. Toujours au Panathinaikos (2015-20) puis à Barcelone (2020-22).

En équipe nationale, le joueur de 33 ans fait aussi partie des tauliers de la Grèce, avec laquelle il s’apprête à disputer sa huitième compétition internationale, et plus précisément son cinquième EuroBasket.

Cette année, les Grecs peuvent viser haut, simplement grâce à la présence de Giannis Antetokounmpo. Pourtant, même si le « Greek Freak » a tenu à se montrer prudent concernant les chances de médaille de son pays, Nick Calathes n’hésite quant à lui pas à voir les choses en grand pour sa sélection…

« Avec les joueurs que nous avons, il est évident que nous avons des attentes élevées pour cet Euro 2022 », lance-t-il ainsi, dans les colonnes d’un média local. « Cependant, il n’y a pas de pression, nous prendrons les matchs les uns après les autres, car c’est comme ça que l’on fonctionne. […] Mais à chaque fois que vous jouez l’Euro, la médaille est un objectif. Nous espérons en obtenir une, c’est notre principal objectif. »

« C’est facile de jouer avec lui. Il crée et rend les choses plus simples… »

Bronzé à l’Euro 2009, Nick Calathes envisage donc de décrocher une nouvelle médaille internationale, treize ans plus tard. Si possible du plus beau des métaux, grâce donc à l’impact de Giannis Antetokounmpo.

« Giannis est le joueur le plus dominant au monde », avance tout simplement le meneur, passé par la fac’ de Florida (2007-09). « Pour nous, c’est facile de jouer avec lui. Il crée et rend les choses plus simples pour des joueurs comme moi, [Kostas] Sloukas et [Tyler] Dorsey. Il nous apporte de la liberté en attaque et de l’énergie en défense. »

L’été 2022 pourrait ainsi être synonyme de grandes festivités en Grèce et, pour Nick Calathes, ce serait une manière de finir sa carrière en sélection sur une magnifique note.

Réaliste, le joueur drafté en 2009 sait qu’il n’a plus beaucoup d’années devant lui sur un parquet et il envisage déjà de prendre sa retraite internationale en France, dans deux ans, si les choses se goupillent correctement…

« Je veux finir [ma carrière internationale] aux Jeux olympiques », livre-t-il, en guise de conclusion. « C’est mon plus grand objectif. Je veux jouer à Paris et, ensuite, je serai en paix avec tout ça. Donc je dirais que je me suis fixé une limite de deux ans [supplémentaires en sélection], pour jouer les Jeux. Je veux y être. »