NCAA | Auburn s’incline face à Deni Avdija et Israël

Yohan Traoré s’y attendait : après deux victoires tranquilles pour débuter leur préparation estivale, les Tigers d’Auburn allaient faire face à une toute autre adversité contre l’équipe nationale d’Israël.

Sur le parquet du Maccabi à Tel-Aviv, contre une escouade portée par Yam Madar et surtout Deni Avdija, les hommes de Bruce Pearl ont livré une vaillante résistance, particulièrement en première mi-temps (-2 à la pause), avant de perdre petit à petit du terrain en seconde période, submergés par le jeu collectif léché de leurs adversaires, qui ont distribué 27 passes pour 26 paniers marqués, et ont provoqué 46 fautes pour 40 lancers-francs marqués.

Meilleur joueur sur le terrain, Deni Avdija a livré une performance de grande qualité : 25 points (6/14), 7 rebonds, 6 passes décisives, 11 fautes provoquées et donc un 11/13 sur la ligne de réparation.

De quoi faire saliver les dirigeants des Wizards, à l’aube de la troisième saison en NBA de leur ailier de 21 ans. De son côté, Yam Madar compile 24 points, 7 rebonds et 7 passes.

« C’était une bonne expérience de jouer face à des joueurs professionnels, plus âgés que nous » déclarait le meneur Wendell Green Jr, meilleur joueur des Tigers avec 19 points et 3 passes. « On a tout donné. Le résultat final n’est pas celui que nous souhaitions, mais cela va nous servir pour continuer à bosser et préparer le début de la saison. C’était vraiment une bonne expérience pour nous. »