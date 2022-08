NCAA | Auburn enchaine, Yohan Traoré confirme

Deuxième match en Israël, et deuxième « blowout » signé Auburn, qui s’impose de 36 points (107-71) face à la « All-Star Select Team » du pays hôte, après une première victoire de 61 points face aux U20 israéliens.

Comme d’habitude, c’est en défense que la troupe de Bruce Pearl a fait des ravages, provoquant 30 pertes de balle de leurs adversaires. Et si l’adversité était plus importante que lors de la première rencontre, puisque les Israéliens étaient seulement à -4 (36-32) à quelques minutes de la mi-temps, les Tigers ont rapidement pris le large au retour des vestiaires, à la faveur d’un 14-0 à cheval entre la fin du second quart-temps et le début du troisième. Après trois quart-temps, l’écart était de 23 points (79-56).

Meilleur marqueur de son équipe lors du premier match, le « freshman » français Yohan Traoré a récidivé, confirmant son potentiel offensif avec 20 points. Lui aussi « freshman », Chance Westry a compilé 18 points et… 7 interceptions ! Du côté des joueurs plus âgés, on note le chantier du « junior » Johni Broome, qui pointe à 18 points (9/13), 4 rebonds et 3 contres, alors que K.D Johnson apporte 15 points, 4 rebonds et 3 interceptions.

Troisième et dernière rencontre prévue ce lundi pour les Tigers (19h en France), qui bouclent leur préparation estivale face à l’équipe nationale d’Israël. Le challenge le plus corsé de leur préparation.

« Ça va être un gros test. C’est de loin la meilleure équipe parmi nos adversaires de cette tournée. J’ai hâte de relever le challenge« affirmait Yohan Traoré.

Les highlights de Yohan Traoré

Le résumé de la rencontre