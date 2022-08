NCAA | Yohan Traoré et Auburn lancent leur préparation estivale avec la manière

Pour la première fois de son histoire, le programme d’Auburn a joué contre une sélection internationale. C’était ce mardi, à Jérusalem, face aux U20 d’Israël, à l’occasion du premier des trois matches que les hommes de Bruce Pearl vont jouer dans le cadre de leur tournée internationale en Israël (31 juillet – 10 août).

Un match facile pour les Tigers, qui ont facilement écrasé leurs adversaires, s’imposant de 61 points : 117 à 56 !

Les Tigers ont surtout montré que leur identité défensive était plus que jamais intacte, malgré la perte de Walker Kessler, Defensive Player Of The Year l’an dernier et désormais rookie à Utah : les joueurs israéliens n’ont inscrit que 22 points en première mi-temps. Ils ont aussi souffert physiquement : Auburn a inscrit 72 points dans la raquette, avec un différentiel au rebond de +38 (67 contre 29).

« J’ai trouvé que nous avons joué avec la bonne intensité. Les joueurs se sont amusés. […] On a eu des moments moins satisfaisants, mais avec notre taille et nos qualités athlétiques, on s’en est sortis. Si Israël avait eu plus de réussite aux tirs en première période, le match aurait été davantage disputé » résumait Bruce Pearl.

Les nouveaux cartonnent, les anciens assurent

Concernant les performances individuelles, ce sont les nouveaux arrivants qui se sont le plus démarqués. Particulièrement Yohan Traoré, le Français, « freshman » cette année, qui a compilé 20 points (7/12) et 8 rebonds.

« On peut voir le talent, le potentiel qu’il possède » constait Bruce Pearl. « Il a une facilité à finir au cercle. »

Match réussi aussi pour le « junior » Johni Broome, arrivé au printemps par le portail des transferts, en provenance de Morehead State. Successeur de Jabari Smith Jr. sur le poste 4, et probable meilleur marqueur des Tigers cette saison, il a enregistré 17 points à 8/9 aux tirs, avec 9 rebonds et 4 contres.

Les revenants de la saison 2021/22 ont aussi bien joué : les deux arrières KD Johnson et Wendell Green Jr. compilent 21 points, avec notamment 5 passes pour le premier et 7 rebonds pour le second, alors que l’ailier Allen Flanigan ajoute 10 points, 5 rebonds et 4 passes.

La suite pour Auburn, c’est un second match dimanche, face à une « Select Team » de All-Stars israéliens, avant de boucler leur tournée le lendemain, cette fois face à l’équipe nationale d’Israël.