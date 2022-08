Coup dur pour le Phoenix Mercury qui va devoir composer avec l’absence de Diana Taurasi jusqu’à la fin de la saison régulière. Véritable légende des parquets WNBA (meilleure scoreuse et élue meilleure joueuse de l’histoire de la ligue), Diana Taurasi avait prouvé qu’elle en avait encore sous le coude en tournant à plus de 16.7 points, 3.8 passes décisives et 3.4 rebonds en moyenne sur 31 matchs et une récente sortie historique à 30 points.

La franchise a toutefois annoncé la fin de sa saison régulière en raison d’une blessure aux quadriceps, dont la gravité reste à être précisée. Fatalement, l’interrogation se porte aussi sur la suite de sa carrière.

Contrairement à Sue Bird ou Sylvia Fowles, Diana Taurasi ne s’était pas encore positionnée officiellement sur sa participation à la saison prochaine.

De son côté le Phoenix Mercury a engagé Yvonne Turner pour compenser cette absence, et se reposera davantage sur Diamond DeShields, Sophie Cunningham et Shey Peddy. À trois matchs de la fin de la saison régulière, la bataille s’annonce rude pour le dernier spot qualificatif pour les playoffs. Phoenix (14-19) tient la corde, mais reste sous la menace du New York Liberty (13-20) , des Lynx du Minnesota (13-20) et des Sparks de Los Angeles (13-20).

Diana Taurasi pourrait revenir en cas de qualification pour les playoffs, même si cette éventualité reste floue.