WNBA | Un match à 30 points historique pour Diana Taurasi

Déjà élue plus grande joueuse de l’histoire de la WNBA, Diana Taurasi n’a pourtant pas fini de battre les records.

Face aux Los Angeles Sparks, la joueuse du Phoenix Mercury a ainsi continué d’écrire sa légende avec un nouveau match à 30 points, le 27e de sa carrière, à 12/20 au tir dont 5/13 derrière la ligne à 3-points.

Une performance historique car, aucune joueuse de WNBA n’avait atteint ce total à l’âge de 40 ans.

En NBA, ils ne sont que quatre à l’avoir fait : Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone et Dirk Nowitzki. Mais pour Diana Taurasi, c’est plutôt circonstanciel, peu de joueuses ayant été performantes dans la ligue à son âge.

« À ce stade, et nous étions en train d’en parler dans le couloir, quand vous êtes vieux, tout devient un record », s’amusait-elle. « La première personne à rater 15 paniers à 3-points dans un match de plus de 40 ans… La première personne de plus de 40 ans à avoir commis quatre fautes offensives dans un laps de temps de deux minutes… Je suis juste heureuse de cette victoire. Si on peut être la meilleure équipe à 40 ans, je serai heureuse. »

Car avec ce succès (90-80), le Phoenix Mercury remonte à la 6e place du classement général (13 victoires – 16 défaites) et semble en bonne position d’accrocher le Top 8, synonyme de qualification pour les playoffs.

Rien n’est toutefois joué car l’Atlanta Dream (12 victoires – 17 défaites), 9e, est juste derrière.