C’était il y a deux ans, presque jour pour jour. Dans un contexte sanitaire mondial totalement chamboulé par le Covid-19, Damian Lillard s’apprêtait à sortir trois performances de premier choix depuis la « bulle d’Orlando », pour terminer la phase de classement de la saison régulière.

Avec une sortie à 51 points, face aux Sixers, une pointe à 61 points (record en carrière égalé) deux jours plus tard devant Dallas puis un dernier match à 42 points et 12 passes décisives contre Brooklyn pour trois précieux succès la clé, le meneur de Portland avait marqué les esprits.

Adidas a décidé d’honorer ce coup de chaud à travers cette Dame 8 « Battle of the Bubble ». Le modèle est mis en valeur avec ce coloris bleu et rose, sur la tige et la semelle, allant jusqu’à des touches de bordeaux et de violet à l’avant. L’inscription « Dame » sur l’empeigne et « Battle of the Bubble » sur le talon ressortent en bleu clair.

On retrouve également la ligne de stats de Damian Lillard dans la « bulle » sur une bande à l’arrière de la chaussure. La paire est disponible depuis aujourd’hui sur le site d’adidas US, à 120 dollars.

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Lebron 19 Low Witness, par son armure noire teintée de jaune, le 19ème modèle signature du King nous ramène à ses années universitaires, période où Lebron James nous prouvait déjà toute sa domination. Livraison et retour offert.