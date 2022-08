Tyrese Maxey fut la très bonne surprise de la saison des Sixers. Passé de 8.0 points, 2.0 passes et 1.7 rebonds de moyenne (46% de réussite dont 30% à 3-pts) à 17.5 points, 4.3 passes et 3.2 rebonds (49% de réussite dont 43% à 3-pts), il est attendu lors de la prochaine campagne, afin de confirmer et aider Philadelphie à aller encore plus haut.

« C’est le jeune joueur le plus impressionnant que j’aie jamais eu », a d’ailleurs récemment confié son coach, Doc Rivers, bluffé par l’éthique de travail du sophomore.

« Quand d’autres disent qu’ils ont confiance en moi, cela ne fait que renforcer ma confiance », a expliqué Tyrese Maxey lors de son camp. « Ma confiance vient du fait que je suis dans la salle de gym, que je m’entraîne tous les jours, que je regarde des vidéos et que j’ai du succès sur le terrain, donc le fait que (Daryl) Morey ait confiance en moi, comme mes coéquipiers et l’organisation, ça me donne envie d’y aller et de tout donner. »

Une mentalité qui devrait être partagée par beaucoup de membres de l’effectif la saison prochaine, suite aux arrivées de PJ Tucker, De’Anthony Melton, Danuel House Jr. ou encore Trevelin Queen.

« Je pense qu’ils vont vraiment nous aider au niveau de la dureté mentale », a continué Tyrese Maxey. « Ils nous aideront également sur le plan de la dureté physique. Avec le « Grit & Grind » (le caractère et la volonté) que nous devons apporter à l’équipe. Et puis un gars comme PJ (Tucker), il apportera sa mentalité de champion. »

Dans ce contexte, le meneur/arrière se dit ainsi particulièrement impatient de retrouver ses camarades lors du « training camp » et que la saison reprenne. Il faut dire qu’il a vraiment du mal à prendre des vacances…