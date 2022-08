Les Sixers doivent pousser Tyrese Maxey à prendre des vacances

Malgré plus de deux décennies dans la grande ligue, il est encore possible d’impressionner Doc Rivers. La preuve aujourd’hui avec Tyrese Maxey. « C’est le jeune joueur le plus impressionnant que j’aie jamais eu, en 21 ans de coaching », juge le technicien, chez ESPN, qui a par exemple accompagné un jeune Tracy McGrady à Orlando.

Ce sentiment est lié à l’éthique de travail de son meneur/arrière de 21 ans, qui « dépasse l’entendement. Plusieurs fois déjà cet été, déjà deux ou trois fois, on a dû lui dire d’aller se poser quelque part et de se détendre. »

Mais visiblement, le deuxième meilleur marqueur de l’équipe lors des derniers playoffs, qui travaille en ce moment avec Sam Cassell ainsi qu’avec le fils de l’entraîneur, Spencer, ne sait pas s’arrêter.

« Il a appelé Spencer il y a deux semaines parce qu’il partait en vacances. Il s’agissait de ses toutes premières vacances de sa vie. C’est ce qu’il nous a dit et j’ai répondu : ‘Attends, quoi ?’. Il a dit : ‘Je n’ai jamais été en vacances’ », rapporte ainsi le coach.

Selon ce dernier, Tyrese Maxey a alors demandé à Spencer Rivers : « ‘Qu’est ce qu’on fait en vacances ?’ Spencer lui a dit de se détendre et il a répondu : ‘Pour combien de temps ? Combien de jours ? Je ne peux pas me reposer pendant une semaine.’ »

Exagération ou non, l’attitude du 21e choix de la Draft 2020, qui était dans la course au MIP l’an passé, a de quoi enthousiasmer les 76ers, particulièrement ambitieux pour la saison à venir.