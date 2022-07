Quand le professeur Sam Cassell enseigne à l’élève Tyrese Maxey

Révélation du côté de Philadelphie dans une saison pas comme les autres, entre Ben Simmons qui ne jouait pas puis l’arrivée de James Harden qui a tout changé, Tyrese Maxey a montré l’étendu de ses progrès à deux postes en 2021/22.

Il a d’abord très bien assuré l’intérim à la mène, quand Ben Simmons attendait d’être transféré, avant de revenir dans une position plus naturelle, à l’arrière, aux côtés de James Harden, où son agressivité a été remarquée.

Jouant 20 minutes de plus par rencontre, il est passé de 8 à 17.5 points de moyenne en améliorant ses pourcentages de réussite au tir. Une progression qui n’a pas surpris Sam Cassell, assistant coach de Doc Rivers à Philadelphie.

« Qui ne s’attendait pas à ça ? Chaque joueur avec lequel je travaille, de John Wall à Bradley Beal en passant par Shai Gilgeous-Alexander ou Austin Rivers, fait de grands bonds en avant chaque année », déclare l’ancien meneur de jeu des Rockets à NBC Sports. « Je connais le basket, je sais comment réussir. Tyrese n’était pas dans le Top 10 ou 15 de sa Draft, donc on était surpris de réussir à l’avoir. J’étais heureux de l’avoir, ce gamin avec un talent inexploité. »

« Qu’il devienne un scoreur à tous les niveaux : près du cercle, à mi-distance et à 3-pts. Actuellement, il est à deux niveaux et il doit ajouter le tir à mi-distance »

Quand il travaille avec lui, le triple champion NBA (1994, 1995 et 2008) préfère les séances courtes. Inutile pour lui de prendre deux heures quand une seule, voire moins (45 ou 55 minutes), semble être suffisante d’après lui pour « entrer dans les détails ». Même s’il le pousse « au maximum physiquement, pour essayer de le fatiguer ». Ainsi, en match, quand les jambes sont lourdes, « il a toujours l’aspect mental pour mettre ses tirs ».

Sam Cassell a logiquement mis l’accent sur le shoot à mi-distance, une arme encore imparfaite dans l’arsenal du joueur de Philadelphie. Il sait de quoi il parle : l’ancien de Milwaukee ou de Boston était excellent dans ces zones et ce tir revient en force après des années de domination à 3-pts.

« Mon rôle, c’est qu’il devienne un scoreur à tous les niveaux : près du cercle, à mi-distance et à 3-pts. Actuellement, il est à deux niveaux et il doit ajouter le tir à mi-distance. Je le maitrisais et je lui glisse quelques conseils. Quand il l’aura, il sera très fort. Je ne suis pas un gars des statistiques avancées. En playoffs et pendant les Finals, c’est le shoot qu’on peut obtenir. Quand les défenseurs changent, on peut tirer dans ces zones. Kyrie Irving et Kevin Durant sont excellents à mi-distance, vous pensez qu’ils s’occupent des statistiques avancées ? On doit pousser Maxey à continuer dans cette direction. »

Non seulement Tyrese Maxey a Sam Cassell sur le dos, mais également Spencer Rivers, le fils de Doc et le frère d’Austin, qui n’est jamais loin non plus. Lui aussi est assistant chez les Sixers.

« Mon boulot, c’est de lui faciliter la vie quand il a besoin de quelque chose », explique Spencer. « S’il a besoin de moi à Dallas, j’y vais. Pareil à Philadelphie ou à Los Angeles. S’il travaille bien, il a de grandes chances d’être un grand joueur donc je ne veux pas être celui qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Je vais faire mon possible pour bosser avec lui. »

« Quand il aura 15 ans de carrière, je veux que ce soit un grand joueur et pas uniquement un bon joueur »

La grosse expérience du All-Star 2004, avec 993 matches joués en saison régulière et 136 disputés en playoffs, a notamment été précieuse au moment du transfert du MVP 2018.

Sam Cassell a pu ainsi donner des clés à Tyrese Maxey face à cette nouvelle donne.

« Je lui ai dit que je connaissais cette ligue et que personne, ni sa famille ni son agent, n’allait lui dire cela : avec Harden, il allait avoir la balle, il allait manger. Il n’a pas compris puisqu’il était le meneur jusqu’à maintenant. Après cinq ou six matches aux côtés d’Harden, il m’a demandé comment j’avais fait pour savoir ça. Parce que James est un excellent passeur et qu’il allait avoir le ballon dans les ailes, et qu’il allait avoir des layups et des paniers primés ouverts. Il n’aurait plus de pression, ce serait le boulot de James. Et maintenant, regardez les chiffres avant et après l’arrivée d’Harden. »

Sans James Harden, Tyrese Maxey tournait à 16.9 points de moyenne, à 47% de réussite au shoot et 39% derrière l’arc. Avec l’ancien de Houston à côté lui, il fait mieux et affiche 18.7 points par match à 52% de réussite et 48% à 3-pts.

Sam Cassell, qui se considère comme un « grand oncle » pour le joueur qu’il appelle « mon fils », n’est-il pas parfois trop sévère avec son poulain ?

« Non, je ne suis pas si dur que ça avec les joueurs. Je peux le coacher durement, je peux lui rentrer dedans. Il le sait. Il sait aussi que ce n’est pas pour moi que je fais ça, mais seulement pour lui. Ma carrière est derrière moi, je ne la changerai pas. Mais la sienne ne fait que commencer. Quand il aura 15 ans de carrière, je veux que ce soit un grand joueur et pas uniquement un bon joueur. Si tous les joueurs avaient son intensité et son éthique de travail… Une formation avec 15 Tyrese Maxey, ce ne serait pas une bonne équipe, mais bien une grande équipe. »