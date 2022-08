Les Rockets ne veulent pas faire sauter la banque pour Kevin Porter Jr.

Fin juillet, on apprenait qu’un « intérêt mutuel » entre Kevin Porter Jr. et Houston existait pour une possible prolongation de contrat avant le début de saison.

Deux semaines après cette annonce, rien n’a encore bougé. HoopsHype nous apprend néanmoins que les Rockets attendent un geste de la part du meneur de jeu, afin de garder de la masse salariale pour l’été 2023.

L’ancien de Cleveland, avec ses deux saisons réussies dans le Texas, voudra logiquement obtenir un salaire bien plus important que celui qu’il possède depuis le début de sa carrière (il touchera 3.2 millions la saison prochaine).

Les Rockets, eux, auront énormément d’argent à dépenser durant la prochaine intersaison, surtout si Eric Gordon est transféré ou coupé (son salaire 2022/2023 n’est pas garanti). Ils espèrent donc en garder le plus possible pour signer un ou plusieurs gros joueurs en 2023, et ainsi accélérer leur progression.

Reste à fixer le prix. Nos confrères rappellent que la « qualifying offer » de Kevin Porter Jr. est estimée à 8.5 millions de dollars et c’est sans doute autour de cette somme que la franchise souhaite trouver un accord. Pour comparer, Jalen Green et Jabari Smith Jr. seront payés respectivement 9.9 et 9.3 millions lors du prochain exercice.