Ça semble aller mieux entre Kyrie Irving et les Nets. Le meneur a donné de sa personne hier à l’occasion de l’événement « More Than a Run » organisé pour la communauté locale au sein de l’université de Kean.

Il comprenait notamment des un-contre-un et un match de gala auquel la star a participé, en compagnie des Nets Royce O’Neale, Kessler Edwards et David Duke.

La rencontre a notamment été couverte par la franchise de Brooklyn via ses réseaux sociaux, et on a pu y voir un Kyrie Irving en mode « Uncle Drew », impliqué dans le jeu avec des actions spectaculaires, et même dans le coaching, à distiller des conseils aux joueurs de son équipe.

Même s’il n’y a pas eu de communication officielle, ce « rapprochement » est plutôt un bon signe. Et alors que le cas Kevin Durant continue de préoccuper les dirigeants, la situation concernant Kyrie Irving, qui s’est engagé pour sa dernière année de contrat en option (à 36.9 millions de dollars), semble plus apaisée.

Ian Begley, journaliste au SNY, a d’ailleurs précisé que la situation avait effectivement évolué favorablement entre les deux parties et que le joueur se sentait « à l’aise » à l’idée d’attaquer la saison prochaine avec les Nets.

« Après de nombreuses discussions autour d’un éventuel trade, il ne semble plus y avoir grand-chose pour le moment » conclut-il, le dossier Kevin Durant étant de toute façon prioritaire aux yeux du club.