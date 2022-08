Les Warriors gardent une place au chaud à Andre Iguodala

Andre Iguodala sera-t-il dans l’effectif des Warriors la saison prochaine ? De moins en moins utilisé, et de plus en plus abonné à l’infirmerie, l’ailier de 38 ans hésite, surtout qu’il ne veut pas d’un rôle à la Udonis Haslem.

« J’aime le basket », expliquait-il récemment. « J’aime l’entraînement aussi. Les séances d’été sont probablement les plus dures. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c’est difficile de se préparer physiquement pour une saison. Pour l’instant, je fais le point sur la saison, je profite d’être champion. Quand il faudra prendre une décision, je ne sais pas si ce sera compliqué, mais je suis prêt quoi qu’il arrive. »

Pas question pour Golden State de lui forcer la main en tout cas, comme le confirme ainsi Steve Kerr.

« Je laisse Andre tranquille. Il sait où nous en sommes. S’il veut revenir, nous serions ravis de l’avoir. La seule chose qui nous tient à cœur avec Andre, c’est que nous voulons lui donner l’espace et le temps dont il a besoin pour prendre une décision. Je le laisse tranquille. Peu importe sa décision, cela nous ira très bien. »

Le quadruple champion NBA (2015, 2017, 2018 et 2022) a d’ailleurs une place qui lui est réservée au sein de l’effectif de Golden State, qui va conserver un spot dans son effectif, en cas de retour au jeu de son vétéran.

Pour Andre Iguodala, ce serait alors une 19e saison en NBA.