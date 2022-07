Andre Iguodala ne veut pas d’un rôle d’entraîneur/joueur

L’avenir d’Andre Iguodala est encore à écrire avec des pointillés. L’ailier des Warriors a 38 ans, quatre bagues de champion aux doigts et un trophée de MVP des Finals (en 2015) dans les bras.

Sa dernière saison a été ternie par les blessures et « Iggy » n’a clairement pas eu la même influence à Golden State qu’entre 2015 et 2019. Au point de décider que c’est le moment de raccrocher les sneakers ?

« J’aime le basket », confirme-t-il à NBC Sports. « J’aime l’entraînement aussi. Les séances d’été sont probablement les plus dures. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c’est difficile de se préparer physiquement pour une saison. Pour l’instant, je fais le point sur la saison, je profite d’être champion. Quand il faudra prendre une décision, je ne sais pas si ce sera compliqué, mais je suis prêt quoi qu’il arrive. »

Plus important encore : Andre Iguodala ne veut surtout pas d’un rôle à la Udonis Haslem. Celui d’un joueur/coach en quelque sorte, qui ne foule les parquets que très rarement et travaille exclusivement dans l’ombre.

D’ailleurs, comme Udonis Haslem l’a fait lui-même récemment, le joueur de Golden State défend son ancien coéquipier du Heat, qui n’est pas qu’un simple assistant en short, puisque le triple champion floridien se lève à 5h du matin et participe à tous les entraînements, même s’il ne joue jamais ou presque.

« Ça me tue ça. Je pense que les gens ne comprennent pas ce qu’il apporte à l’équipe. On parle ensemble depuis quelques semaines, on a gardé contact. C’est mon gars, mais personne ne le comprend. Il faut lui rendre hommage et souligner son éthique de travail. »

L’idée d’être un entraîneur n’emballe d’ailleurs pas beaucoup l’ancien de Philadelphie et Denver. « Je ne veux pas qu’on pense que je suis seulement coach. Ce n’est pas la route que je veux prendre. Pas du tout. »