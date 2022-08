NCAA | Kentucky et Gonzaga annoncent une double confrontation

John Calipari avait fait monter la sauce il y a quelques jours, et on sait désormais de quoi il est question : Kentucky et Gonzaga vont croiser le fer à deux reprises ces prochains mois.

Par l’intermédiaire de leurs coaches respectifs, les deux mastodontes du circuit universitaire ont annoncé la nouvelle la nuit dernière, au cours d’une scène amusante. Alors que « Coach Cal » et ses troupes étaient réunis dans leur Rupp Arena avec plusieurs centaines de fans, pour une levée de fonds en soutien aux victimes des inondations qui frappent actuellement l’Etat du Kentucky, Mark Few est apparu en facetime sur l’écran géant de la salle.

Vraisemblablement en vacances, à en croire le sympathique cadre que l’on aperçoit derrière lui, le coach de Gonzaga se prête au jeu et espère une raison importante concernant cet appel, expliquant qu’il a un barbecue prévu plus tard dans la journée. Quelques secondes plus tard, après avoir félicité l’initiative des Wildcats pour aider leur Etat, Mark Few annonce la programmation de deux matches entre Kentucky et Gonzaga.

Le premier match se déroulera le 20 novembre prochain, sur le parquet de Gonzaga. Le second est prévu pour l’année suivante, cette fois sur le parquet de la Rupp Arena. Les deux programmes ne se sont affrontés qu’une seule fois dans l’histoire NCAA : en novembre 2002, et c’est Kentucky qui l’avait emporté (80-72).

Les deux coaches ajoutent donc un nouveau match hors conférence à leur calendrier, déjà bien chargé. Du côté des Wildcats, il y a au programme Michigan State le 15 novembre, Michigan le 4 décembre, UCLA le 17 décembre au Madison Square Garden, Louisville le 31 décembre et enfin le tenant du titre Kansas, le 28 janvier. Pour Gonzaga, il y a aussi Michigan State, le 11 novembre sur un porte-avion militaire pour le « Veterans Day » aux Etats-Unis, Texas le 16 du même mois, mais aussi Baylor et Alabama le 12 et 17 décembre.

Pour les fans du basket universitaire, c’est un match à ne manquer sous aucun prétexte, qui verra s’affronter dans la raquette deux des meilleurs joueurs en NCAA, si ce n’est les deux meilleurs, Oscar Tshiebwe et Drew Timme.