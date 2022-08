Inondations dans le Kentucky : Anthony Davis fait un chèque de 350 000 dollars

« Voilà ce qui vous rend fier en tant que coach. » La fierté de John Calipari est liée au geste de son ancien joueur, Anthony Davis. Ce dernier a offert un chèque de 350 000 dollars en faveur du fonds « Kentucky Flood Relief » qui vient en aide aux victimes des inondations qui ravagent l’État depuis fin juillet. En début de semaine, le bilan provisoire faisait état de 37 morts.

« Je ne voulais pas demander de l’aide à nos anciens joueurs puisque, il y a six mois, ils ont aidé les victimes de la tornade dans l’ouest du Kentucky, mais sans que je le demande, Anthony Davis m’a contacté », raconte le coach des Wildcats sur Twitter, son message étant repris par « AD » lui-même.

« Après avoir vu toute cette dévastation et sachant ce que nos joueurs ont fait ce soir », le joueur des Lakers a proposé ce montant, poursuit le technicien en faisant par ailleurs référence à un impressionnant Téléthon lancé par la branche basket de l’université de Kentucky. Cette collecte a enregistré près de 2,5 millions de dollars de dons jusqu’ici, le couple de milliardaire Joe et Kelly Craft rajoutant eux un million de dollars.

« C’est du leadership à l’œuvre, c’est rester connecté à cet établissement et à cet État. On t’aime, Ant », remercie encore le coach, qui a déjà pu compter par le passé sur son ancien joueur lors de précédentes inondations.

Les inondations actuelles, parmi les plus graves ayant jamais frappé le Kentucky, ont transformé des routes en rivières, emporté des ponts et balayé des maisons dans l’une des régions les plus défavorisées des États-Unis. Le président, Joe Biden, a décrété l’état de « catastrophe naturelle » et débloqué des renforts fédéraux.