Une date de sortie pour la Air Jordan 37 ?

Quel va être le calendrier à venir pour la nouvelle pépite signé Jordan Brand ? On pensait que le coloris « Beyond Boarders » À l’instant T, le suspense reste entier.

En attendant d’en savoir plus, on prend le temps de s’arrêter sur les images officielles de la Air Jordan 37 « Hare », parmi les premiers coloris à avoir été dévoilés, possédant une base blanche assortie de touches de rouge, vert et orange, sur les finitions et la semelle extérieure.

Sa date de sortie pourrait intervenir le 29 septembre, en attendant une confirmation officielle.

(Via NiceKicks)