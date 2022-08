Le décès de Bill Russell, l’homme aux 11 titres en 13 saisons comme joueur en NBA, est évidemment un coup très dur pour l’univers NBA. D’autant que l’ancien pivot des Celtics était bien plus qu’un simple basketteur.

Depuis l’annonce de son décès, les hommages se sont ainsi multipliés, dans le monde du basket et aussi en dehors.

« Bill Russell était le plus grand champion de tous les sports collectifs. Les innombrables récompenses qu’il a obtenues au cours de sa carrière historique avec les Boston Celtics – dont un record de 11 titres et cinq trophées de MVP – ne font qu’effleurer l’immense impact de Bill sur notre ligue et la société en général.

Bill défendait quelque chose de bien plus grand que le sport : les valeurs d’égalité, de respect et d’inclusion qu’il a inscrites dans l’ADN de notre ligue. Au sommet de sa carrière sportive, Bill a vigoureusement défendu les droits civiques et la justice sociale, un héritage qu’il a transmis aux générations de joueurs de la NBA qui ont suivi ses traces. Malgré les railleries, les menaces et une impensable adversité, Bill s’est élevé au-dessus de tout ça en restant fidèle à sa conviction que chacun mérite d’être traité avec dignité. » Adam Silver.

« Aujourd’hui, nous avons perdu un géant. Aussi grand qu’était Bill Russell, son héritage s’élève bien plus haut – à la fois comme joueur et comme personne.

Peut-être plus que quiconque, Bill savait ce qu’il fallait pour gagner et ce qu’il fallait pour diriger. Sur le terrain, il a été le plus grand champion de l’histoire du basket. En dehors du terrain, il était un pionnier des droits civiques, marchant avec le Dr King et se tenant aux côtés de Muhammad Ali. » Barack Obama.

« La promesse de l’Amérique est que nous sommes tous créés égaux et méritons d’être traités de la même manière tout au long de notre vie. Nous n’avons jamais pleinement respecté cette promesse, mais Bill Russell a fait en sorte que nous ne nous en éloignions jamais.

En août 1963, il avait remporté six de ses onze titres NBA au cours des treize années qu’il avait passées dans la ligue avec les Boston Celtics, une carrière déterminante qui allait inclure cinq titres de MVP de la saison régulière, une médaille d’or olympique et le statut de premier entraîneur noir d’une ligue sportive majeure en Amérique.

Mais en ce jour historique du 28 août 1963, il était là, sur les marches du Lincoln Memorial, comme un grand champion de la liberté, de l’égalité et de la justice, alors que le Dr King livrait son rêve pour la nation.

C’était Bill Russell. De son enfance dans la Louisiane ségréguée à sa carrière sur les plus grandes scènes du sport au plus fort du mouvement des droits civiques, Bill a été confronté à l’hostilité et à la haine du racisme ancrées dans tous les aspects de la vie américaine. Pourtant, il n’a jamais baissé les bras. Tout au long de sa vie, il nous a forcés à affronter de dures vérités. Et en ce jour, des générations d’Américains réfléchissent à ce qu’il représentait pour eux en tant que personne qui défendait la vérité essentielle selon laquelle chaque personne a le droit d’être traitée avec dignité et respect.

Bill Russell est l’un des plus grands athlètes de notre histoire – un champion des champions de tous les temps, un homme bon et un grand Américain qui a fait tout ce qu’il pouvait pour tenir la promesse de l’Amérique pour tous les Américains. » Joe Biden.

« Être le plus grand champion de son sport, révolutionner la façon dont le jeu est pratiqué et être un leader sociétal tout à la fois semble impensable, mais c’est ce qu’était Bill Russell. Bill était un champion unique dans l’histoire des sports collectifs – onze fois champion de la NBA, dont huit titres consécutifs, cinq fois MVP, médaillé d’or olympique et premier « head coach » noir de la NBA ». Les Boston Celtics.

« Repose en paix Bill Russell, tu étais tout ce que nous aspirions à être, ton esprit de victoire vivra pour toujours mon ami. Merci pour tes mots de sagesse ». Isiah Thomas.

« Il était l’un des premiers athlètes à se mettre en première ligne pour la justice sociale, l’équité, l’égalité et les droits civiques. C’est pourquoi je l’admirais et l’aimais tant. Durant notre amitié, il m’a toujours rappelé qu’il fallait améliorer les choses au sein de la communauté noire. » Magic Johnson.

« Bill Russell était un pionnier – en tant que joueur, en tant que champion, en tant que premier entraîneur noir de la NBA et en tant qu’activiste. Il a ouvert la voie et montré l’exemple à tous les joueurs noirs qui sont entrés dans la ligue après lui, y compris moi. Le monde a perdu une légende… qu’il repose en paix. » Michael Jordan.

« Les gens comme Bill sont un pont vers toute la lutte que cette génération a connue pour en arriver là. Si tout le monde pouvait prendre un peu de ce que Bill Russell a fait pendant sa vie, nous serions dans un monde meilleur. Les choses qu’il a faites avec Kareem et Jim Brown et tout ce qu’il a fait pour faire avancer l’égalité. Ils ont été les premiers à le faire, même s’il fallait renoncer à quelque chose pour cela, tout comme Muhammad Ali ». Diana Taurasi.

« L’héritage de Bill Russell sera éternel. Il était une force incroyable, à la fois en tant que sportif et en tant qu’être humain. Son sourire et son approche étaient magnétiques. Ses 11 titres de champion confirment qu’il était le gagnant ultime. Mais ses plus belles réussites furent les six décennies qu’il a passées à se battre inlassablement pour les droits civiques et le changement social. Il a vraiment fait du monde un meilleur endroit ». Gregg Popovich.

« Bill Russell était l’essence du « big man ». Pas par sa taille mais par la taille de son coeur. Dans le basket, il nous a montré comment jouer avec grâce et passion. Dans la vie, il nous a montré comment vivre avec joie et compassion. Il était mon ami, mon mentor, mon modèle. Adieu mon ami. » Kareem Abdul-Jabbar.