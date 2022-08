Sortie en fin de saison dernière, la PG 6 prépare son retour pour l’exercice à venir et s’apprête à reprendre le chemin des parquets avec un nouveau coloris, dont la sortie est prévue pour le 13 août aux USA.

La version reprend simplement les couleurs du maillot des Clippers version « City Edition », avec une majeure partie bleu-clair pour habiller la tige, et des notes d’orange et vers complétées par du gris, au niveau de la semelle, du col et de la languette. Le modèle est toujours commercialisé à 120 dollars.

Retrouvez le test de la PG 6 en cliquant ici !

(Via SneakerNews)

