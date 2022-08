Li-Ning offre une chaussure signature à Jimmy Butler

Jimmy Butler a reçu une bonne nouvelle de la part de son équipementier Li-Ning, la présentation de sa première chaussure signature : la JB 1 ! Seulement deux images ont été dévoilées, comportant trois coloris différents.

On y aperçoit une base en mesh pour habiller la tige, où le logo de la marque ressort sur l’empeigne. Li-Ning devrait fournir plus de précisions sur ce modèle inspiré par la vie sauvage et les voitures de sport dans les prochaines semaines, la JB 1 étant prévue à la commercialisation pour la fin du mois.

(Via NickDePaula)

—

