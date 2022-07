Personne n’appelle pour récupérer Russell Westbrook…

C’est l’un des feuilletons de l’été : où jouera Russell Westbrook la saison prochaine ? Le meneur All-Star s’est séparé de son agent de toujours pour des divergences sur son avenir, et son nom ne cesse de circuler dans les rumeurs de transfert. On a évoqué les pistes d’Indiana, Brooklyn ou encore San Antonio, et finalement Russell Westbrook est toujours aux Lakers où Darvin Ham passe son temps à le défendre.

Selon Marc Stein, la cote de l’ancien MVP est au plus bas, à tel point qu’aucune équipe n’est intéressée par ses services ! Il faut dire que Russell Westbrook doit toucher 47 millions de dollars la saison prochaine et qu’il sort sans doute de sa plus mauvaise saison en carrière. À court terme, comme lors de son passage aux Wizards, il peut rendre service, mais aucune équipe ne souhaite prendre le risque de perdre plusieurs bons joueurs pour le récupérer.

En revanche, si les Lakers sont disposés à intégrer deux premiers tours de Draft dans la transaction, il y aura forcément des opportunités. L’idée, comme à Indiana, c’est de récupérer ces deux choix, puis de couper Russell Westbrook. Sauf que les Lakers, qui ont déjà lâché beaucoup de premiers tours de Draft depuis la venue d’Anthony Davis, ne veulent plus faire ce type de sacrifice. Quitte à conserver Russell Westbrook…