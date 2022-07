Les Raptors se séparent d’Armoni Brooks

L’effectif des Raptors est plein à craquer, et l’équipe a donc besoin de faire un peu de ménage cet été.

Sans surprise, le club a ainsi décidé de se séparer d’Armoni Brooks, dont le contrat de 1.8 millions de dollars pour la saison prochaine n’était garanti qu’à hauteur de 50 000 dollars. Mais cette garantie passait à 250 000 dollars à partir du 1er août, et le club canadien a donc libéré l’ancien joueur des Rockets en amont.

À 24 ans, et avec sa réputation de shooteur, Armoni Brooks a une bonne chance d’être invité à un « training camp » pour tenter de se faire une place dans une franchise.

Non-drafté à a sa sortie de la fac de Houston, le meneur/arrière avait gagné sa place en NBA via un « two-way contract » aux Rockets, affichant ses qualités à 3-points (38.2% de réussite sur 8 tentatives par match) en 2020/21. Le problème, c’est que son efficacité de loin s’est effondrée la saison dernière (29.7%) et que c’est forcément embêtant quand on est un shooteur dont c’est la principale force.

Coupé par Houston en février, il avait été relancé par les Raptors, en quête d’adresse extérieure. Sans grand succès.

Désormais, Toronto a 16 joueurs sous contrat pour la saison prochaine, sans compter les « two-way players », et le club n’a toujours pas signé son rookie, Christian Koloko. Il devrait donc encore y avoir du mouvement.