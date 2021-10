La belle histoire d’Armoni Brooks se poursuit

Il y a six mois, Armoni Brooks refusait finalement de rejoindre Orléans pour partir en Nouvelle-Zélande, en NBL. Mais au moment de prendre l’avion, un coup de fil des Rockets qui lui proposaient un « two-way contract« . Cet ailier, sorti de l’université de Houston, avait donc terminé la saison avec les Rockets, et le voilà récompensé d’un vrai contrat de quatre ans, dont la première année est intégralement garantie ! C’est la preuve que les « two-way contract » sont une vraie porte d’entrée vers la NBA, surtout quand on est un pur shooteur.

Après s’être illustré en fin de saison avec 11 points de moyenne, Brooks confirme pendant cette présaison avec 10 points par match. Résultat, son invitation au camp avait été transformé en un « two-way contract » mercredi, et ce jeudi, Houston a carrément décidé de lui proposer un contrat de quatre ans. Ce qui signifie du même coup que les Rockets ont désormais un contrat garanti de trop, et il leur faudra couper un joueur pour conserver Brooks.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 apparitions sur la feuille de match en NBA.