Eric Paschall va tenter de rebondir aux Wolves

Le Panathinaikos s’intéressait à lui mais Eric Paschall avait rapidement calmé cette rumeur grecque.

Et pour cause puisque ESPN annonce que l’ancien ailier fort des Warriors et du Jazz va s’engager pour un an avec les Wolves. Reste quand même à connaître les détails exacts de l’accord…

Car l’effectif de Minnesota comptait déjà 12 joueurs avec des contrats garantis, deux autres avec des contrats partiellement garantis (Austin Rivers, Nathan Knight) et un autre qui n’est pas garanti (Jaylen Nowell).

Et que les minutes seront chères sous le cercle dans la rotation de Chris Finch, avec Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns qui vont prendre la majorité des minutes, mais également Naz Reid et Jaden McDaniels, voire Kyle Anderson, Taurean Prince ou le rookie Josh Minott dans une configuration « small ball ».

Free agent F Eric Paschall has agreed to a one-year deal with Minnesota, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2022