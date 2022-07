Eric Paschall au Panathinaikos ?

Parmi les très rares rayons de soleil des Warriors en 2019/20, avec ses 14 points de moyenne, Eric Paschall semblait avoir tous les atouts en main pour devenir un « role player » intéressant en NBA.

Mais deux ans plus tard, voilà qu’il pourrait carrément être obligé de quitter la Grande Ligue…

Offert par Golden State à Utah, il n’a pas réussi à s’y faire sa place, et le Jazz a carrément fait une croix sur la fin de son contrat rookie, le laissant devenir « free agent » non protégé. Mais à 25 ans, aucune autre équipe n’a misé sur lui et Eurohoops annonce qu’il est dans le viseur du Panathinaikos.

Mais il n’est pas le seul car le prestigieux club grec a de très nombreux joueurs en tête : Paris Lee, Panagiotis Kalaitzakis, Marius Grigonis, Nate Wolters, Derrick Williams, Andrew Andrews, Arturas Gudaitis…

Eric Paschall serait en tout cas un renfort de poids pour la troupe de Dejan Radonjic.