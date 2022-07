Les Bucks et Bobby Portis, comme « une évidence »

Le natif de Little Rock était de retour en Arkansas pour organiser un événement de trois jours avec sa fondation. Trois semaines après avoir prolongé aux Bucks pour 48.5 millions de dollars sur quatre ans, Bobby Portis a confirmé qu’il n’avait pas hésité longtemps malgré l’intérêt d’autres franchises. Aucune d’entre elles ne lui assurait toutefois ce que Milwaukee pouvait lui offrir, à tous les niveaux.

« C’est mon chez-moi », a-t-il résumé. « Les fans m’ont adopté, mes coéquipiers aussi. J’ai la possibilité d’être authentique chaque jour. Je n’ai pas besoin d’en faire trop. Il suffit de jouer et d’être qui je suis. Je peux être moi-même sur le terrain, donc c’est comme un mariage parfait. C’était une évidence pour moi, surtout avec tout le soutien des fans que je reçois sur le terrain et en dehors ».

Le choix de la stabilité

Aux Bucks, il est assuré de rester l’un des chouchous du public, de pouvoir jouer le titre et d’avoir un rôle majeur derrière le trio Holiday-Middleton-Antetokounmpo. Difficile de trouver meilleur challenge, d’autant plus que Bobby Portis possède désormais ses marques à Milwaukee.

« Le fait d’être ici depuis deux ans, sur le terrain et en dehors, ça m’a changé. Cela a fait de moi un meilleur joueur et un meilleur homme en dehors du terrain. Le fait d’être entouré de bons gars qui font tout ce qu’il faut, des gars qui ne demandent pas trop d’attention, qui viennent tous les jours pour se donner à fond. C’est difficile de trouver ce type d’atmosphère dans la ligue en allant ailleurs, vous ne savez pas ce que ça vous allez trouver. Et puis, il y a aussi de grands coéquipiers et de grands entraîneurs qui croient en vous. C’est difficile de trouver tout ça au même endroit. Et j’ai essentiellement ça ici avec les Bucks », avait-il récemment glissé à The Athletic.

Son parcours et son passé l’ont également poussé à pencher pour la continuité, lui qui a mis du temps à se stabiliser en NBA et à trouver un projet cohérent après avoir débuté aux Bulls, où il est resté trois ans et demi (2015-2019) avant de passer aux Wizards puis aux Knicks pour finalement trouver chaussure à son pied dans le Wisconsin.

« Quand vous êtes un joueur de basket en herbe, un gars de l’université qui aspire à jouer en NBA, vous ne pensez pas vraiment au marathon que vous allez courir. Vous vous concentrez simplement sur votre volonté de réussir. Vous tombez amoureux de l’équipe qui vous a drafté. Et je suis tombé amoureux des Bulls », a-t-il ajouté. « Je n’avais aucune autre équipe en tête lorsque j’ai été drafté par Chicago. Et puis quand vous êtes échangé, c’est comme rompre pour la première fois avec sa petite amie. Ça fait vraiment mal. Il m’a fallu une minute pour retrouver mes esprits. À Milwaukee, j’ai trouvé ce chez-moi ».