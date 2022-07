A seulement 22 ans, Keldon Johnson est prêt à devenir le leader des Spurs

Grand gagnant de l’intersaison aux Spurs, Keldon Johnson va revenir la saison prochaine avec un nouveau statut puisqu’il deviendra dans un an le joueur le mieux payé de l’effectif texan après avoir signé une prolongation de 74 millions de dollars sur quatre ans.

Interrogé par le San Antonio Express-News, le champion olympique a confié avoir savouré le moment en famille et il ne se sent pas plus perturbé plus que ça par cet accomplissement considérable.

« Mes parents étaient très émus. J’étais très ému. C’était comme un rêve, comme si ce n’était pas réel. Nous avons fait la fête, et j’étais de retour à la salle dès le lendemain. Durant l’intersaison, ça a toujours été basket à plein temps au programme. Je savais que si j’y mettais du temps et des efforts, la prolongation arriverait. J’avais des œillères, je me préparais pour cette saison. Aujourd’hui, je suis dans la meilleure forme de ma vie. La prolongation ne tire pas un trait sur tout ça, mais c’est bien d’en avoir fini avec ça ».

Plus de responsabilités

Derrière Dejounte Murray, il était sans doute le plus régulier du groupe plutôt homogène dirigé par Gregg Popovich. Deuxième option en attaque, troisième meilleur rebondeur de l’équipe, Keldon Johnson semble donc destiné à prendre le relais de Murray, parti aux Hawks à la tête d’une équipe encore plus jeune (deuxième moyenne d’âge la plus jeune de la ligue derrière OKC), avec notamment trois rookies.

« J’ai l’impression d’être un leader né et de pouvoir guider les jeunes », estime l’ailier de 22 ans. . « Je suis impatient de commencer la saison. J’ai hâte que les jeunes et moi soyons sur le terrain, avec la rage de vaincre. J’ai eu l’occasion de parler un peu aux rookies quand je suis allé à Las Vegas et que nous sommes tous sortis pour un dîner d’équipe. Ce sont des gens cools. C’était bien de les voir jouer et d’observer leurs différentes personnalités ».

Même si San Antonio reste sur une saison plus qu’honorable, Keldon Johnson mesure toutefois l’ampleur de la tâche qui se présente pour 2022-2023. Plus que jamais, les Spurs vont devoir se serrer les coudes afin de pouvoir résister sur la durée.

« Je sais qu’il y aura beaucoup de hauts et de bas. C’est comme ça en NBA, une saison de 82 matchs. Je vais juste avancer, et les jeunes joueurs savent qu’ils peuvent venir me parler de n’importe quoi sur et en dehors du terrain », a-t-il conclu.