50 Cent, nouveau partenaire des Kings

Aperçu à la Summer League de Las Vegas aux côtés de Vivek Ranadive, puis aux côtés des coéquipiers de Damonts Sabonis après un show, Curtis Jackson alias 50 Cent a officialisé son partenariat avec les Kings.

Le célèbre rappeur ne devient pas actionnaire de la franchise, mais plutôt fournisseur puisque les Kings ont signé un accord sur plusieurs années pour distribuer sa gamme de cognac vendue sous la marque Sire Spirits.

« Nous sommes ravis de nous associer à Curtis et d’amener Sire Spirits au Golden 1 Center pour que nos fans et nos invités puissent en profiter », a déclaré le propriétaire de la franchise dans un communiqué, tandis que la star du hip-hop explique que Vivek Ranadive et les Kings « partagent véritablement ma philosophie de promotion du capitalisme responsable. J’ai vraiment hâte de rencontrer les fans des Kings et d’étendre la portée de ma fondation G-Unity et de mes marques de spiritueux dans et autour de la ville de Sacramento. »