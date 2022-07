Aron Baynes de retour au jeu dans le championnat australien

Un an après son très grave accident aux Jeux olympiques de Tokyo, qui l’a laissé hospitalisé pendant de très longues semaines, Aron Baynes va enfin pouvoir retrouver les terrains.

Son agent a ainsi confirmé que le pivot allait rejoindre les Brisbane Bullets, dans le championnat australien.

À 35 ans, l’ancien joueur des Spurs, des Pistons et des Celtics va donc reprendre le fil de sa carrière. Lui espérait retrouver une place en NBA, mais il n’a pas convaincu les franchises qui étaient venues le voir à Las Vegas.

Il s’est donc engagé pour deux ans en NBL, mais avec une option lui permettant de quitter l’Australie pour la NBA à la fin de la prochaine saison.

Cela semble d’ailleurs son but car, courtisé par des clubs européens et chinois qui ne lui permettaient pas revenir rapidement dans la Grande Ligue, il a ainsi préféré l’option australienne, avec une saison qui prend fin en février, et pourrait donc lui permettre de rejoindre une franchise NBA pour la fin de campagne.