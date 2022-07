Spike Lee va diriger une série sur les Knicks des années 1990

Il y a eu une série sur les Lakers de Magic Johnson, il y aura désormais celle sur les Knicks de Patrick Ewing. En effet, Spike Lee a confirmé à notre confrère Stefan Bondy du New York Daily News qu’il travaillait sur une série qui aura pour thème les Knicks des années 1990.

Le réalisateur va s’inspirer du livre de l’ancien journaliste du Wall Street Journal, Chris Herring, Blood in the Garden : The Flagrant History of the 1990s New York Knicks, pour raconter l’histoire de la franchise durant cette décennie.

Un peu à la manière de « Showtime » donc, la série sur les Lakers des années 1980 diffusée par HBO, qui s’appuyait sur l’ouvrage éponyme de Jeff Pearlman.

Comme des polémiques ont existé à Los Angeles, surtout autour de Jerry West, il sera intéressant de voir comment Spike Lee va retranscrire cette époque, ces acteurs et cette équipe qu’il connaît si bien et dont il fut aussi acteur, notamment avec les épisodes en compagnie de Reggie Miller au Madison Square Garden.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’est annoncée.