Un nouveau maillot inédit pour les Spurs

SATX. C’est ce qu’on pourra lire la saison prochaine sur le maillot « Statement » des Spurs. Une tenue qui inaugure ces « initiales » (diminutif de San Antonio, Texas) et un nouveau logo secondaire pour les 50 ans de la franchise.

Il sera porté pour quelques matches à domicile et à l’extérieur, et la franchise en profite pour dévoiler son nouveau sponsor maillot, Self Financial.

« Notre nouvelle tenue Statement Edition incarne l’évolution des racines de notre équipe tout en célébrant les fans de toute la région », a déclaré Becky Kimbro, vice-présidente de Spurs Sports & Entertainment. « À travers le motif détaillé (sur les flancs, inspiré des serapes et des couvertures de selle traditionnelles mexicaines), nous mêlons notre héritage de 50 ans à notre culture bouillonnante que nous célébrons sur et en dehors du terrain. »

Cette saison, les Spurs disposeront de cinq jeux de maillots différents, avec les White Association, Black Icon, le Classic Edition, le Statement Edition, et enfin le City Edition qui sera dévoilé plus tard.