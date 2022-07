La LeBron Witness 7 en voit de toutes les couleurs

Alors que la LeBron 20 a été au cœur de l’actualité avec notamment la sortie de LeBron James en Drew League, voici un modèle moins connu (et moins onéreux) présenté en quatre coloris : la LeBron Witness 7 !

Pour la composition, on retrouve un amorti Zoom Air, des sangles pour assurer le maintien à l’avant du pied, et une tige tricotée. Le logo Swoosh apparaît au niveau du talon, tandis que le logo « lion » du King ressort sur le talon.

Parmi les quatre coloris présentés, on retrouve une version « Lakers » avec du violet et du jaune pour accompagner une tige principalement noire. Plus d’infos à venir sur sa date de sortie.

(Via SneakerNews)

