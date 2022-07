Tyrone Wallace rejoint le Paris Basketball

Très ambitieux, le Paris Basketball continue de piocher en NBA pour son effectif puisqu’après avoir signé le coach Will Weaver, ancien assistant des Rockets, le club parisien vient d’engager Tyrone Wallace, un arrière qui vient de passer six saisons entre la NBA et la G-League. Une vraie pointure pour la Betclic Elite puisqu’il tournait cette saison à 21,2 points, 5,9 rebonds et 4,9 passes décisives de moyenne en G-League, avec la franchise affiliée aux Nets.

Drafté en 2016 par le Jazz, on l’a vu aux Clippers, aux Hawks et chez les Pelicans pour un total de 114 matchs NBA dans sa carrière.

« Tyrone est un arrière polyvalent qui peut défendre sur n’importe quelle position, et qui va nous aider à jouer vite en provoquant des balles perdues, et en allant au rebond » a réagi Weaver.