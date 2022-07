Max Strus n’entend pas relâcher ses efforts

Les deux dernières saisons ont été riches pour Max Strus. L’arrière shooteur a d’abord dû se battre lors du camp d’entraînement de la saison 2020/21 afin de décrocher un « two-way contract ». Après avoir fait ses preuves, il a ensuite dû passer par la Summer League l’été dernier afin de confirmer son potentiel et signer un contrat d’environ 3.5 millions de dollars sur deux ans.

Auteur d’une saison pleine, il a carrément fini dans le cinq d’Erik Spoelstra en playoffs, pour sa fiabilité au shoot et son apport en défense, registre qui lui a permis de chiper la place de Duncan Robinson dans la rotation.

Ses faits d’arme ont été nombreux, mais Max Strus essaie de ne pas s’attarder sur sa « success story », tâchant de regarder devant plutôt que de se satisfaire de ce qu’il a déjà accompli.

« Ça a été fou, quand on y pense comme ça. Mais j’essaie de ne pas trop réfléchir à ça. J’essaie juste de vivre le moment présent et de prendre chaque étape, chaque pas un jour à la fois. J’essaie donc de profiter de ce parcours, d’être heureux à chaque instant et de célébrer chaque succès que je remporte », a-t-il déclaré.

La saison de la confirmation

Conscient qu’il est encore loin d’être arrivé et que sa place sera encore soumise à concurrence dès la rentrée, mais aussi qu’il pourrait faire ses valises en cas de transfert de Kevin Durant, Max Strus ne compte pas se reposer sur ses lauriers lorsque viendra l’heure de remonter en puissance au début du « training camp ».

Parmi ses objectifs, il y aura forcément l’envie de signer un contrat à la hauteur de ses qualités, lui qui va attaquer sa deuxième saison de contrat qui lui rapportera « seulement » 1.8 million de dollars. Donné pour un joueur ayant tourné à plus de 10 points par match dans la meilleure équipe de la saison régulière à l’Est.

« Non, je ne peux pas faire ça. Parce qu’à la minute où tu te relâches et que tu profites un peu de l’instant, c’est à ce moment qu’on te zappe. Donc, chaque jour, il faut gagner le respect et se battre pour sa place. La vie en NBA, ce n’est pas facile. C’est ce que j’ai compris, et je continue à travailler du pour continuer à faire mes preuves afin de devenir un titulaire sur le long-terme en NBA », a-t-il conclu.