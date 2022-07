Max Strus essaie de ne pas penser à un transfert de Kevin Durant

Comme Kevin Durant, Kyrie Irving et Donovan Mitchell sont susceptibles de bouger d’ici les prochaines semaines, un paquet de joueurs NBA doivent se sentir sur la sellette. Car pour faire venir des All-Stars de ce niveau, il faudra lâcher plusieurs éléments.

Du côté de Miami, qui serait une des destinations privilégiées de « KD », Max Strus pourrait clairement faire partie des joueurs échangés. Dès lors, comment ne pas y penser ?

« J’essaie de ne pas trop y réfléchir », répond l’arrière. « J’essaie de ne pas y penser. Après, évidemment, on voit les choses, les gens en parlent, posent des questions. Mais tant que ce n’est pas fait, j’attends. Si ça arrive, ça arrive. Qui ne voudrait pas de Durant, un des meilleurs joueurs de tous les temps ? Je suis impatient de voir comment les choses vont se dérouler et j’espère le meilleur pour lui et pour notre équipe. C’est ça qui compte. »

Le Heat, justement, a été discret durant l’intersaison. Nikola Jovic est arrivé via la Draft, Victor Oladipo a été prolongé et P.J. Tucker est parti aux Sixers.

Est-ce suffisant pour revenir, au moins en finale de conférence, comme la saison passée ?

« On a conservé la majorité de notre groupe », poursuit Max Strus. « Les gens sont habitués à nous voir moins fort que prévu. On entend ça chaque été et on l’utilise comme un moteur. Je suis enthousiaste avec notre groupe. Avec ces joueurs-là qui reviennent, ça ira. »