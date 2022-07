Finalement, Rasheed Wallace ne rejoindra pas le staff des Lakers

Début juin, The Athletic rapportait que Rasheed Wallace était sur le point de devenir l’un des assistants de Darvin Ham sur le banc des Lakers. Ce qui venait confirmer les propos de Penny Hardaway, qu’il assistait depuis un an en NCAA, à l’université de Memphis.

« Il se peut que Rasheed [Wallace] aille à Los Angeles avec Darvin Ham », révélait alors le coach des Tigers. « C’était le deal depuis le début. Si Darvin avait obtenu un poste l’année dernière, Rasheed lui avait déjà promis qu’il allait l’accompagner. Donc je pense que cette année, avec l’obtention du poste chez les Lakers, il pourrait suivre ce cheminement. »

Sauf que, un mois et demi plus tard, cette piste est finalement tombée à l’eau, comme rapporté une nouvelle fois par The Athletic. L’ancien intérieur des Pistons, sacré champion NBA en 2004, aurait effectivement revu ses plans pour la saison prochaine, sans que ceux-ci ne soient pour le moment détaillés.

Rappelons que le staff de Darvin Ham à Los Angeles se compose actuellement de Phil Handy, Chris Jent, Jordan Ott et Schuyler Rimmer.