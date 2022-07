Isaiah Mobley comblé de rejoindre Evan à Cleveland

Comme les Antetokounmpo à Milwaukee, avec Giannis et Thanasis, ou les Wagner au Magic, Moe et Franz, les frères Mobley joueront ensemble à Cleveland. Isaiah vient de rejoindre son petit frère Evan à Cleveland, après avoir été choisi en 49e position de la Draft.

Résultat : c’est Evan qui est venu voir son frère à la Summer League cette année, alors qu’il y a un an, c’était le contraire, et c’est au « petit » de donner des conseils au grand frère.

« Il m’a dit de ne pas avoir peur de me manquer, que j’étais un rookie, que ça faisait partie du processus », raconte Isaiah Mobley à The Athletic. « Il m’a rappelé que j’avais bien joué à tous les niveaux auparavant, que je connaissais mes qualités. »

Isaiah Mobley s’est engagé avec les Cavaliers en « two-way contract » et il passera sa saison prochaine entre la franchise NBA et l’équipe de G-League, le Cleveland Charge. Par conséquent, il ne va pas partager toute la saison avec Evan, mais l’essentiel pour lui est d’être dans l’Ohio, et nulle part ailleurs, avec son frère.

« Quand j’ai vu que j’allais à Cleveland, au début, j’étais sans voix. Je ne savais pas quoi dire », se souvient-il, lui qui était en Californie ce soir-là. « Après cinq secondes, j’ai embrassé mes parents et j’étais ému. C’était fort. Evan était excité, il était derrière moi, à sourire. On a pris des photos de tout ça, c’était un sacré grand moment. Je suis fan de cette franchise, pas seulement par défaut parce que mon frère y serait. J’aime leur énergie, le fait qu’ils se soutiennent tous. Grâce à mon frère, j’ai pu voir ces gars de près. La camaraderie n’est pas toujours présente au niveau professionnel et c’est assez unique chez les Cavaliers. »

En cinq matches à Las Vegas, le rookie a tourné à 8.8 points, 8 rebonds et 3 passes de moyenne. Comme pour ses camarades de Draft, c’est une première expérience importante avant de sauter dans le grand bain à la rentrée.

« Ça m’a beaucoup aidé. J’ai goûté à la ligue, j’ai joué avec mes coéquipiers. On a du temps avant que la saison ne commence, donc je dois travailler et faire ce que les Cavaliers vont me demander afin d’être prêt. C’est une superbe opportunité. »