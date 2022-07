Terrence Ross ne veut plus partir d’Orlando !

« J’ai passé l’âge de la reconstruction ». Terrence Ross avait été pour le moins direct à l’issue de la saison régulière lorsqu’il a été interrogé sur son avenir, qu’il ne voyait pas à Orlando à cette époque. Son plan était alors de rejoindre un candidat au titre afin d’apporter son expérience.

On ne sait pas si c’est le manque d’opportunités malgré sa cote et une situation financière pas insurmontable (une dernière année de contrat à 11.5 millions de dollars) ou la Draft qui a suivi sa sortie, mais trois mois plus tard, son discours a complètement changé !

Un avenir brillant pour le Magic

Avec la Draft et les arrivées de Paolo Banchero (1er choix) et à un degré moindre de Caleb Houstan (32e choix), Terrence Ross voit désormais son équipe se battre pour arracher une place en playoffs à l’Est.

« On peut aller en playoffs cette année », a-t-il lâché dans son podcast, visiblement prêt à assumer son rôle de vétéran et de leader au sein de l’une des trois plus jeunes formations de la NBA puisqu’elle pointe sous les 24 ans de moyenne d’âge (comme OKC et San Antonio).

La tâche s’annonce rude et la cote du Magic pour la saison prochaine n’excède généralement pas les 30 victoires en saison régulière. Mais T-Ross y croit. Comme l’a déclaré RJ Hampton, « l’avenir du Magic est brillant ».

« Nous avons beaucoup à jouer cette saison et cela m’a enthousiasmé », a poursuivi Terrence Ross au sujet de son revirement. « Rien que de voir toute la jeunesse que nous avons, ainsi que le fait qu’ils soient prêts à éclore, ça va me rendre optimiste sur ce que nous pouvons réaliser ».

Si la saison à venir n’est pas à la hauteur de ses attentes, il aura alors tout le loisir de quitter le navire, peut-être lors de la « trade deadline ». À 31 ans, sa carrière est encore loin d’être finie.