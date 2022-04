Terrence Ross veut quitter Orlando

Quand le Magic a effectué son grand ménage en transférant Nikola Vucevic, Aaron Gordon et Evan Fournier en mars 2021, on pensait que Terrence Ross allait suivre. Finalement, l’ailier avait terminé la saison 2020/21 à Orlando, réalisant même le meilleur exercice de sa carrière (15.6 points de moyenne).

Cette saison aussi, les rumeurs de départ le concernant ont été nombreuses, notamment du côté de Boston, et les dirigeants voulaient, semble-t-il, récupérer au moins un premier tour de Draft pour se séparer de Terrence Ross.

Sauf que, encore une fois, l’ailier a conclu la saison en Floride. Avec un exercice bien moins abouti, à 10 points par match, et un rôle de mentor pour les jeunes.

« Ce qui est génial avec Terrence, c’est qu’il est un professionnel », se félicitait Jamahl Mosley pour l’Orlando Sentinel. « Il a laissé la place à des jeunes, tout en restant toujours prêt. Il a toujours bien communiqué avec le staff et les joueurs. Il a fait tout ce qu’on lui a demandé. »

Néanmoins, avec encore une année de contrat, Terrence Ross ne compte pas vraiment rester et encore moins prolonger à Orlando. La direction prise par la franchise, celle de la reconstruction, n’est pas celle qu’il souhaite prendre pour la suite de sa carrière.

« On est dans deux dynamiques différentes », explique le joueur de 31 ans. « Je fais partie des anciens, j’ai dix ans de carrière et eux prennent un autre chemin. J’ai passé l’âge de la reconstruction. Plus jeune ou avec un autre contrat, ça aurait été différent. J’ai adoré être ici, c’était fun, on a fait quelques belles saisons. Mais je suis prêt pour aller ailleurs. La franchise le sait. »

Où et comment voit-il son avenir ? « Au moins chez un candidat au titre, pour aider avec mon expérience », annonce-t-il. « Pour sortir du banc et marquer des points. »