Aron Baynes à la relance en Australie ?

Le 28 juillet 2021, Aron Baynes est retrouvé en sang et inconscient dans le vestiaire de l’Australie aux Jeux olympiques. L’ancien pivot des Celtics et des Raptors a glissé sur le sol mouillé, et il s’est accroché le bras sur deux crochets utilisés pour porter des serviettes, puis sa tête a tapé le sol. Allongé sur une civière, il reprend ses esprits et demande à aller aux toilettes. En se levant, il s’écroule au sol. Il ne peut plus marcher.

Un accident burlesque qui a failli avoir des conséquences tragiques, car Aron Baynes a dû faire des mois de rééducation pour réapprendre à marcher et courir, et il tente désormais de reprendre le fil de sa carrière.

Début juillet, il a ainsi passé des essais auprès de plusieurs franchises NBA, à Las Vegas, mais l’intérieur de 35 ans n’a visiblement pas convaincu car rien ne s’est matérialisé.

Selon Sportando, les Brisbane Bullets tentent donc de le convaincre de se relancer chez lui, en Australie.

On sait depuis des mois que le club a contacté l’agent du joueur pour lui proposer un contrat de plusieurs saisons. Jusqu’à présent, l’objectif d’Aron Baynes était de retourner en NBA mais si aucune offre concrète ne se matérialise, l’idée de se relancer à domicile, pour prouver qu’il a retrouvé son meilleur niveau, est forcément attractive.

« Il essaie d’obtenir une place en NBA. Si ça ne marche pas, je sais qu’il y a un certain nombre d’équipes qui veulent s’attacher ses services » assurait ainsi Chris Pongrass, le GM des Sydney Kings, il y a peu.