Le NBA Store de Paris ouvre ses portes : les premières photos

Annoncé en avril, le premier NBA Store de Paris ouvre ses portes au 20 Boulevard Saint-Michel dans le quartier latin de Paris, et il s’agit du troisième NBA Store en Europe, après Londres et Milan.

Le magasin de plus de 300 m² sur trois étages propose une large gamme de produits et de souvenirs officiels de la NBA et de la WNBA, notamment des maillots, des vêtements, des casquettes et bonnets, des articles de sport, des jouets et des objets de collection de grandes marques telles que Nike, Mitchell & Ness, New Era ou Wilson.

Exploitée par Lids, la boutique proposera également des vêtements et des articles exclusifs NBA Paris, ainsi qu’un espace de personnalisation où les fans pourront personnaliser les maillots et les casquettes des 30 équipes de la NBA.

« Nous sommes ravis que Lids ouvre son premier magasin NBA à Paris, une ville où la passion pour notre ligue et le basket est immense, et qui continuera avec le prochain NBA Paris Game en janvier 2023 », a déclaré Steve Griffiths, NBA Europe and Middle East Senior Director, Global Partnerships. « Avec Fanatics et Lids, cette nouvelle expérience d’achat interactive de la NBA nous permettra de mieux répondre aux besoins de notre base de fans croissante en France. »