Un NBA Store à Paris pour l’été

La NBA va ouvrir son troisième « NBA Store » sur le Vieux Continent et, après Londres et Milan, c’est à Paris que la Grande Ligue va ouvrir ce magasin, en partenariat avec Fanatics et exploité par la société Lids.

Ce NBA Store parisien sera situé au 20 Boulevard Saint-Michel, dans le quartier latin, à 500 mètres à peine de la Cathédrale Notre-Dame et donc au coeur du Paris touristique.

Le magasin devrait faire plus de 300 mètres carrés, sur trois étages, proposant selon le communiqué de presse « une large gamme de produits et de souvenirs officiels de la NBA et de la WNBA, notamment des maillots, des vêtements, des casquettes et bonnets, des articles de sport, des jouets et des objets de collection de grandes marques telles que Nike, Mitchell & Ness, New Era ou Wilson ».

Il devrait également y avoir « des vêtements et des articles exclusifs NBA Paris, ainsi qu’un espace de personnalisation où les fans pourront personnaliser les maillots et les casquettes des 30 équipes de la NBA ».

Avec son partenariat avec Fanatics et Lids, la NBA compte d’ailleurs ouvrir d’autres NBA Stores internationaux dans les prochains mois. Les emplacements seront annoncés à une date ultérieure.