Enfin à 100%, Damian Lillard se sent « plus fort que jamais »

En difficulté lors des Jeux olympiques, Damian Lillard avait enchaîné par un début de saison compliqué, marqué par une grosse maladresse. Finalement, face aux défaites qui s’accumulaient, le meneur de Portland est passé sur le billard pour régler pour de bon un problème aux abdominaux qu’il traînait depuis très longtemps.

« Je me battais constamment contre ça » explique-t-il sur ce problème récurrent, que le basketteur de 32 ans n’avait jamais eu le temps de régler pour de bon. « Donc, je peux me réveiller tous les jours pour m’entraîner, faire un peu de travail physique, rentrer à la maison en me sentant bien et fort et en quelque sorte me reconstruire à partir de zéro. Je n’ai pas seulement fait de la rééducation liée à mon opération. »

Opéré en janvier, Damian Lillard a ainsi pu travailler sur son corps en profondeur.

« Je devais également faire face à d’autres problèmes, que j’ai pu corriger et pour lesquels j’ai mis en place un véritable plan avec une équipe de préparateurs physiques, sur la force et la condition physique, le basket, la vitesse, l’agilité, la science du sport. Une équipe qui ne me pousse pas toujours à fond. Il y a des jours moyens, des jours légers, parfois il y a également des jours sans travail. »

Un gonflement de la taille d’une balle de baseball après les matchs…

Le but, évidemment, est d’être de retour au premier plan après des derniers mois très frustrants. Et si cette saison perdue (sur le plan collectif) était en fait nécessaire au sextuple All-Star ?

Damian Lillard assure ainsi qu’il a eu du mal à réaliser à quel point le problème était grave parce qu’il le gérait au quotidien depuis plus de quatre ans. Le meneur explique que ça ne perturbait pas toujours sa mobilité, mais qu’il se retrouvait souvent avec un gonflement (de la taille d’une balle de baseball) après les rencontres…

« J’en suis au point où je me sens plus fort que jamais. Je me sens en bonne santé, à 100%. Je me sens fort. »

Il faudra en tout cas un Damian Lillard à son tout meilleur niveau pour permettre aux Blazers d’être compétitifs avec un effectif largement renouvelé suite aux arrivées de Josh Hart la saison dernière puis de Jerami Grant et Gary Payton II pour apporter un profil plus défensif aux côtés de Jusuf Nurkic et Anfernee Simons.