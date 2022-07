Par deux fois, Danilo Gallinari avait déjà failli signer aux Celtics

Fan de Larry Bird depuis qu’il est tout petit grâce aux cassettes vidéo que lui montrait son papa, Danilo Gallinari va enfin porter le maillot des Celtics. Signé pour 13 millions de dollars sur deux ans après avoir été transféré aux Spurs, puis coupé, l’Italien a avoué qu’il avait déjà failli signer aux Celtics dans le passé. Par deux fois, il avait été en contact avec la direction, et finalement ça ne s’était pas fait.

« Quand Brad est devenu le coach, on avait été proche de le faire à deux reprises » explique l’ancien ailier des Hawks. « On était en contact, par deux fois, on avait été proche, et finalement, on a réussi à le faire. »

À 34 ans, « Gallo » pense pouvoir être le maillon manquant de Boston. Son profil d’ailier polyvalent et son adresse à 3-points seront précieuses en sortie de banc.

« Je n’ai jamais joué au poste 5, mais s’ils ont besoin que je le fasse, je le ferai »

« Je pense que je peux être très utile rien qu’en faisant ce que je fais depuis des années » poursuit-il. « Ils ont fait du super boulot l’an passé, mais je pense que je peux être utile. »

Notamment en filant un coup de main au poste 5 dans une configuration « small ball ».

« Mon poste sera d’être la doublure au poste 4, mais je ferai tout ce qu’ils demandent. Je peux jouer à différentes positions. Je n’ai jamais joué au poste 5, mais s’ils ont besoin que je le fasse, je le ferai. Aucun problème. Quoi qu’ils aient besoin, je serai là pour le faire« .

Autre atout : son expérience. Finaliste de conférence en 2021 avec Atlanta, il sera l’un des joueurs les plus âgés de l’équipe, et il espère que son expérience fera la différence, au sein d’une franchise où il rêvait de jouer.

« Je trouve qu’ils ont un groupe jeune et soudé avec déjà beaucoup d’expérience » conclut-il. « Ils ont été en playoffs quasiment chaque saison ces dernières années, et surtout il y a la saison passée. Je pense que c’est un groupe qui peut faire des dégâts à l’avenir et c’était donc l’objectif principal pour moi. Faire partie de ce groupe, mais aussi de la ville, la franchise, son histoire… Il y a beaucoup de raisons. »