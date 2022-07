Nick Nurse prêt à faire plus de place à OG Anunoby

L’appétit vient en mangeant, et OG Anunoby a visiblement très faim. L’ailier a un temps alimenté la rubrique rumeurs à l’issue de la saison mais fait toujours partie de l’effectif des Raptors aujourd’hui.

Boosté par une fin d’exercice prometteuse malgré une blessure à l’annulaire de la main droite, le natif de Londres n’aurait pas demandé un trade à sa franchise mais simplement de pouvoir être davantage responsabilisé dans le jeu d’attaque des Raptors la saison prochaine.

C’est donc à Nick Nurse de trancher et de trouver les moyens de l’impliquer davantage, OG Anunoby sortant de sa meilleure saison en carrière. À première vue, le coach de Toronto n’est pas contre.

« J’ai eu de très bonnes discussions avec lui, une très bonne réunion avec lui pendant la saison notamment », a-t-il déclaré. « Il veut être plus présent en l’attaque. Je peux donc certainement l’aider dans ce domaine. Je peux concevoir des systèmes pour lui, le placer dans des situations de jeu, ainsi de suite, mais c’est une sorte de relation de travail qui se met en place, dans laquelle il devra aussi aller chercher de tout ça par lui même ».

Un équilibre collectif à préserver

Le collectif de Nick Nurse tire sa force de sa polyvalence, avec des « role players » capables de scorer aux côtés de Fred VanVleet et Pascal Siakam, sans parler de l’émergence de joueurs comme Scottie Barnes ou Precious Achiuwa, qui seraient également susceptibles de demander plus de responsabilités la saison prochaine.

La mission ne s’annonce pas aisée mais le sélectionneur de l’équipe nationale du Canada a bon espoir de pouvoir faire briller OG Anunoby davantage.

« Il y a beaucoup de gars dans l’effectif, et cinq sur le terrain. Dans notre équipe, tout le monde peut scorer. Il nous faut peut-être un peu plus distribuer les choses et l’impliquer aussi un peu plus. Je pense qu’on peut le faire. En tout cas il a suffisamment de qualités pour pouvoir le faire », a-t-il ajouté. « Sa façon d’attaquer et de finir ses drives étaient encore un peu hésitante il y a trois ans de cela. À présent, son premier pas est meilleur, il arrive à finir et à pousser son adversaire jusqu’au cercle ».