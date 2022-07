À 31 ans, Will Barton s’apprête à entamer un nouveau défi du côté de Washington, où il arrive en provenance de Denver accompagné de Monte Morris.

Les deux joueurs connaissent bien leur nouveau coach principal, Wes Unseld Jr, assistant aux Nuggets de 2015 à 2021, ce qui devrait faciliter leur intégration aux Wizards. Ils savent aussi que le technicien prônera l’importance du collectif avant le reste, un objectif de progression clair pour Washington (13e de la ligue au nombre de passes décisives en moyenne en 2021/22) dans lequel tout le monde aura un rôle à jouer.

« Je l’ai côtoyé pendant tellement longtemps, il m’a entraîné pendant tellement longtemps, que je sais déjà que ce sera son identité », a confié Will Barton lors de sa conférence de presse de présentation, lui qui compte bien jouer le jeu pour bonifier le jeu des Wizards.

Daniel Gafford, un potentiel finisseur à exploiter

Derrière Nikola Jokic, Monte Morris et Will Barton ont été les deux meilleurs passeurs de leur équipe la saison dernière avec Denver (4.4 et 3.9 passes décisives par match), et l’arrière/ailier compte bien montrer cette facette de son jeu au sein de sa nouvelle équipe.

« Je sais simplement que le joueur qui est ouvert représente la meilleure option. Il nous faut des tirs plus faciles, des tirs à 3-points et faire ressortir des ballons. J’ai l’impression que lorsque le ballon ressort et bouge, on s’amuse plus à jouer ce style de basket. J’espère que je peux aider à apporter cela », a-t-il ajouté.

Parmi les joueurs qui représenteront des « cibles prioritaires » pour lui, Will Barton a cité en premier lieu Bradley Beal et Kyle Kuzma, pour leur capacité à shooter. Il a ensuite mis un avant un autre finisseur qu’il compte bien alimenter : Daniel Gafford, pivot explosif et plutôt précieux près du cercle.

« Big Gaff, je veux être sur le terrain avec lui », a-t-il glissé. « Je suis un gars qui aime aller vers le cercle, et quand je le fais, si je ne peux pas scorer par moi-même, je peux placer un lob et je sais que c’est un gars qui peut aller le chercher. C’est donc un gars avec qui j’ai hâte de jouer ».