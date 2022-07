Pas besoin d’opération pour Shaedon Sharpe

L’énigme de la dernière Draft restera une énigme encore quelque temps. Blessé à l’épaule dès le premier match de Summer League, Shaedon Sharpe n’a pas pu montrer grand-chose à Las Vegas, mais sa légère déchirure du labrum de l’épaule gauche ne nécessite pas d’opération, annoncent les Blazers, et ne l’éloignera donc pas trop des terrains.

C’est une bonne nouvelle pour le 7e choix de la Draft 2022, qui va donc pouvoir faire sa rééducation et qu’on devrait retrouver en pleine forme pour le début du « training camp », en octobre.

Passé par Kentucky la saison dernière, il n’y a pourtant pas joué et on ne l’a donc pas vu sur un terrain de basket depuis de très longs mois. Pour les Blazers, le choisir est donc un pari mais certains le voient carrément comme le joueur le plus talentueux de la cuvée, et Portland a besoin de prendre des risques pour se relancer rapidement.