Boston pioche encore dans l’Oregon pour son nouvel assistant

Le fort accent de Portland présent sur le banc des Celtics en 2021/22 ne va pas disparaitre la saison prochaine. Au contraire même.

Le départ de Will Hardy, qui va prendre les commandes du Jazz, a poussé les finalistes 2022 à se réorganiser. Joe Mazzulla a donc pris du galon, puis un nouveau venu, Mike Moser, arrive.

Cet ancien joueur, qui a furtivement évolué à Boston pendant la Summer League 2014 et qu’on a aussi vu en France, à Bourg-en-Bresse, était assistant coach de l’équipe féminine de l’université d’Oregon, après avoir été assistant chez les Mavericks entre 2019 et 2021.

Et comme il a fait son lycée à Portland puis effectué une saison à l’université d’Oregon en NCAA, il a lui aussi des attaches avec la région, comme le coach des Celtics, Ime Udoka, et ses assistants Aaron Miles et Damon Stoudamire.

Special people come into our lives & make an everlasting impact! That’s what @coachmikemoser has done in mine & my family’s. I’m gonna miss him & HIS amazing family but so happy 4 him as he’s accepted an assistant coaching position w/the Boston Celtics! @TashaSchwikert #OnceADuck pic.twitter.com/0srlfmeE31

— Kelly Graves (@GoDucksKG) July 20, 2022