Un fort accent de Portland sur le banc des Celtics

Comment se retrouver à Portland, en plein cœur de Boston ? Très simple : il suffit de se rapprocher du banc des Celtics. Ime Udoka, le coach, comme Ben Sullivan, Aaron Miles et Damon Stoudamire, ses assistants, sont tous nés dans la plus grande ville de l’Oregon.

Et comme ils ont chacun entre 38 et 48 ans, ils se connaissent tous depuis plusieurs années.

« L’influence de Portland est importante dans mon staff », reconnaît évidemment le coach des Celtics pour Andscape. « Ce sont des gars avec lesquels j’ai grandi, qui sont plus jeunes que moi (seul Stoudamire, 48 ans, est plus âgé que l’entraîneur, 44 printemps). On est proche et on a suivi les carrières de chacun. On avait discuté du fait d’entraîner ensemble, si jamais l’occasion se présentait. »

Ime Udoka confie connaître Damon Stoudamire depuis « le collège », ce que le rookie de l’année 1996 confirme. « On se connait depuis 25 ou 30 ans », rappelle l’ancien meneur de jeu de Toronto. « Ime était probablement plus proche de mon père que de moi au début, car il allait à la ligue de mon père. Je suis très heureux pour lui et je suis fier de faire partie de son staff. »

L’ancien assistant des Spurs, des Sixers et des Nets n’a pas seulement choisi Damon Stoudamire pour ses origines. Il savait aussi que son expérience de joueur et ses années sur les bancs de la NCAA, qu’il soit assistant ou coach principal, seraient précieuses pour son groupe.

« Il a travaillé avec Marcus Smart, pour lui montrer les ficelles du métier de meneur de jeu, car il était passé par là. Ce fut un atout précieux quand j’ai monté mon staff : construire des relations et se sentir proche des gens. Il a été important pour ça. »

Ime Udoka et Aaron Miles coéquipiers en G-League

On sait qu’avec Ben Sullivan, les Celtics avaient des informations sur les Bucks puisque l’assistant faisait partie du groupe sacré en 2021. Ils ont désormais aussi une taupe chez les Warriors avec Aaron Miles, qui a été assistant de Steve Kerr pendant deux saisons, entre 2019 et 2021.

L’ancien éphémère joueur de Golden State (19 matches en 2005/2006) avait croisé Ime Udoka dans les années 1990, en voyant l’actuel coach de Boston jouer au lycée Jefferson High. Plus tard, en G-League, les deux hommes évolueront ensemble chez les Fort Worth Flyers, une franchise aujourd’hui disparue.

« On se souvient de nos années à Portland, mais on est devenu encore plus proche après », raconte Aaron Miles à NBC Sports. « On s’entraînait ensemble à Portland, on est devenu de bons amis au fil des années et le basket a toujours fait partie de notre relation. »

Il n’a donc pas hésité à le rejoindre quand son aîné a constitué son staff à Boston.

« Steve Kerr connaissait ma relation avec Ime. Ils bossaient ensemble dans le staff de USA Basketball, donc ils avaient également leur relation. Quand Ime m’a appelé, je l’ai dit à Kerr et il a compris ce qu’il se passait. Il m’a soutenu et encouragé en me disant à quel point point la franchise de Boston était bonne. »